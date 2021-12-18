Ankara Büyükşehir Belediyesi 'reklam panolarından' Ankapark açıklaması yaptı: Ankapark işletmesini hala devralmadık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu anda atıl vaziyette duran Ankapark'ın yönetiminin hala devredilmediğini açıkladı. Belediye durumu Ankara geneline astığı reklam panolarıyla duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı yapı hakkında Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, belediyenin işletmecinin sözleşmesini feshetme kararını haklı bulmuş ancak yönetimi belediyeye vermemişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark, henüz belediyenin yönetimine geçmedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, ABB’nin işletmeci ile sözleşmeyi feshetmek istemesini haklı bulmuş, ancak Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararının kaldırmamıştı.

Tahliye durduruldu

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve şu anda atıl halde olan Ankapark’ın maliyetini mevcut Başkan Mansur Yavaş, 801 milyon dolar olarak açıklamıştı. ABB, işletmecinin atıl halde bıraktığı parkın sözleşmesini feshetmişti. Sözleşmeci buna karşı dava açmıştı. ABB ise hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığı Ankapark’ın tahliye işlemleri başlatmıştı ancak sözleşmeci buna da tedbir kararı koydurarak, tahliyeyi durdurdu.