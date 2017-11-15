Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki Gökçek'in 'fışkiyesi' kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne Melih Gökçek döneminde yapılan ve Gezi protestoları sırasında sahte hesaptan atılan bir tweet ile gündem olan fıskiye kaldırıldı.

Başkanlık girişinin tam karşısında yemekhaneye ara geçiş alanında yer alan kuğu motifli fıskiyeden uzun süredir su akmıyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre söz konusu fıskiye, yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın göreve gelmesinin ardından kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan fıskiye Gezi olayları sırasında Melih Gökçek adına açılan sahte hesaptan atılan "Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı" tweetiyle gündem olmuştu.