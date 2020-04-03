Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin laptop ihtiyacı için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Koronavirüs nedeniyle eğitimin uzaktan eğitim ile sürdürüldüğü gerekçesiyle ihtiyacı olanlara bilgisayar temin edilmesi için harekete geçti.

Belediye günün belli saatlerinde kullanılmamış veya ikinci el bilgisayarların kendilerine verildiği takdirde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını duyurdu.

ABB’den yapılan açıklamada, “Uzaktan eğitimin yaygınlaştığı bu süreçte, çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşımız Büyükşehir Belediyemize ulaşarak çocukları için dizüstü bilgisayar (laptop) ihtiyaçlarının olduğunu belirtmiştir. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere, yeni ya da ikinci el dizüstü bilgisayar sağlamak isteyen hayırsever vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemize her gün 09.00 – 19.00 saatleri arasında 0312 507 15 24 no’lu telefondan ulaşabilirler” denildi.