Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yemek sipariş uygulaması Lezzet Ankara'ya yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yemek sipariş portalı “Lezzet Ankara”ya, 11 Haziran akşamından 17 Haziran sabahına kadar 546 restoran kayıt yaptırırken, şimdiden 3 bin 475 Başkentli de müşteri olarak kaydoldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan lokanta ve kafe esnafına destek olmak için “Lezzet Ankara” adıyla komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını hayata geçireceklerini açıklamıştı. Yavaş’ın “Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var” sözleriyle duyurduğu uygulamaya Ankaralı restoran, lokanta ve kafe işletmecileri yoğun ilgi gösterdi.

Kâr elde etme amacı gütmeyen uygulamaya kayıt yaptıran esnaf, Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

Ulaş Gündoğdu-Seda Gündoğdu: "Bu sektörde en büyük sıkıntı pazarlama. Pazarlamayı da yapan birkaç firma var. Bunlar da aslında tek olduğu için komisyonları çok fazla. İşletmeler şu pandemi döneminde çok yalnız kaldı. Mansur Başkan elinden geleni yapmaya çalıştı. Çalışanlarımızın yüzde 90’ı belediye yardımlarından faydalandılar."

İsmail Dikmen: “Büyükşehir Belediyesinin 0 komisyonla girmesi çok güzel. Diğer firmalar yüzde 10 ila 37 arasında komisyon alıyorlar. Bu da çok yüksek. Benim kira bedelim 7 milyarsa, bu firmalara 40-50 milyar ödeme yapıyorum aylık.”

Deniz Arık: “Bu kapanmalar nedeniyle biz de paket servise başladık. Komisyonların fazla olması nedeniyle çalışmayı kestiğimiz sipariş firması oldu. Lezzet Ankara’yı duyduğumuzda gerçekten heyecanlandık ve sevindik. Hemen üyelik oluşturduk. Özellikle komisyonsuz olması bizim için çok çok iyi. Bu uygulamayı düşünenlere, uygulayanlara ve emek verenlere çok teşekkür ediyoruz.”

Erdem Öget: “Belediyemize böyle bir çalışma yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Uygulamayla komisyon ödemeden daha fazla insana ulaşacağız.” (ANKA)