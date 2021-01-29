Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 'Kar Takip' uygulaması rekor kırdı; 205 bin kişi kar küreme araçlarını canlı izledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyete aldığı 'Kar Takip' uygulaması rekor kırdı. İnternet üzerinden karla mücadele araçlarının canlı izlenebildiği uygulamayı 24 saat içinde 205 bin kişi takip etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre kar küreme ve tuzlama yapan belediye araçlarına kamera yerleştirilerek çalışmaların canlı izlenebilmesini sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Başkent'in dört bir yanındaki karla mücadele araçlarını "kartakip.ankara.com.tr adresinden ya da Başkent Mobil üzerinden izlenebildiği uygulamayı 24 saat içinde 205 bin kişi takip etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kısa bir sürede yaklaşık 250 kar küreme aracının tamamına kamera yerleştirileceğini, Türkiye’de ilk kez bu araçların konum ve güzergah bilgilerini plakalarıyla birlikte paylaşmaya başladıklarını söylemişti.

Yavaş, "Türkiye’de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz. Araçlarımızı kartakip.ankara.com.tr ve Başkent Mobil’den takip edebilirsiniz" demişti.