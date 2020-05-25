Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyalara 30 milyon TL'lik bağış sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasında toplam destek tutarı 12 günde 20 Milyon TL’yi geçti. Ramazan ayı başında düzenlenen “İftar Ver” kampanyasında ise 3 günde 500 bin iftar menüsü alan hayırseverler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaklaşık 7 milyon 500 bin TL’lik destekte bulunmuştu. Bu tutarla birlikte toplam destek oranı 30 Milyon TL'ye yaklaştı.

Kampanya sitesi www.ankaratekyurek.com’da anlık açıklanan verilere göre, “Su Ver” bölümünde 168 bin 7 faturaya 7 milyon 556 bin 49 TL, “Bilet Ver” bölümünde 12 bin 775 bilete 731 bin 510 TL, “El Ver” bölümünde ise 55 bin 175 havale/EFT işlemi ile 12 milyon 7 bin 500 TL tutarında toplam 20 Milyon TL’yi aşkın destek olundu. (Toplam rakam 20 milyon 295 bin 59 TL ediyor.)

Kampanyaya hayırsever vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda "Bilet Ver" bölümü tamamlandı. Sosyal yardım alan ya da salgın öncesi dönemde borcu nedeniyle suları kesilen tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların ise faturalarının tamamı ödendi.

Kampanya, icra takibine düşen su faturalarının ödenmesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin IBAN numaralarına nakdi destek verilmesi bölümleriyle devam ediyor. Kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, IBAN kampanyasında da sona yaklaşıldığını ve hayırsever vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Hayırseverlerin destek tutarları anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.