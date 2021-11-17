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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği geçici barınma hizmetinden 3000'e yakın öğrenci faydalanıyor

Öğrencilere ücretsiz internet, kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de sağlanıyor

17 Kasım 2021 12:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yurtlardaki kapasite yetersizliği ve yüksek ev kiraları nedeniyle açıkta kalan üniversite öğrencileri için eylül ayında başlattığı barınma hizmetini sürdürüyor. ABB'den yapılan açıklamaya göre, başkentte hâlâ 3 bin öğrenci bu hizmetten yararlanıyor.

Öğrenciler 17 otel, 2 şefkat evi ve Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nda ücretsiz konaklarken, ücretsiz internet, kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de sağlanıyor.

Öğrencilere, Mamak sosyal konutlarında ütü odası, çamaşırhane, bilgisayar odası, dinlenme odası hizmetleri sunuluyor.

Öte yandan ABB, kentte düzenlenen konser ve etkinliklere ücretsiz otobüs kaldırılıyor. 

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