Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün 11.00 ile 20.00 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

Açıklamada yurttaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."

Meteoroloji de bugün için yaptığı uyarıda "Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır," dedi.