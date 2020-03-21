Ankara ve İzmir'de Koronavirüs önlemi: 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım askıya alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen yaş grubu olan 65 yaşın üzerindeki kişilerin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Israrla evde kalınması ve toplu halde bulunmaların önlenmesi talep edilmesine rağmen Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri gözlenmektedir" denilirken, kendilerinin sağlığını koruma amacıyla ücretsiz ulaşım haklarının geçici süreyle kaldırıldığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen Covid-19 (koronavirüs) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimizin tüm kurumları önlemler almaya devam etmektedir.

Salgının en çok etkilediği ve en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan "Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

"Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak..."

Salgın kapsamında Sağlık Bakanlığı ve devletimizin tüm kademeleri tarafından ısrarla evde kalınması ve toplu halde bulunmaların önlenmesi talep edilmesine rağmen Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri gözlenmektedir. Nitekim 20.03.2020 tarihinde Ankara'da 65 yaş üstü 36630 vatandaşımızın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığı tespit edilmiştir. Toplu taşımdan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı anlaşılmış olup bu durumun salgın riskini arttırdığı değerlendirilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38'inci maddesinin m bendi "Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak" hükmünü amirdir. Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."

İzmir'de de ücretsiz ulaşım askıya alındı

Ankara'nın ardından İzmir'de de ücretsiz ulaşımın askıya alınması kararı verilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsüyle ilgili olarak yaşadığımız olağanüstü süreç farklı zorunlulukları gündemimize getirmektedir.

Özellikle ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın birinci derecede riskli grup olmasından kaynaklı olarak, bu yurttaşlarımızı koruma tedbiri oluşturmak için yeni bir karar aldık.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır."