Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Koronavirüs'e karşı dikkat" tişörtü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak için binlerce tişört ile maske hazırlayarak şehir 5 farklı noktasında dağıtım yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim" dedi.

Türkiye'de en çok Covid-19 vakasının bulunduğu Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, vakaların artmasının ardından vatandaşlara "Koronavirüs'e karşı dikkat!" yazılı tişört dağıtmaya başladı. Tişörtte, "Maske, mesafe, temizlik" uyarısı da yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak için hazırladığımız binlerce tişört ile maskeyi şehrimizin 5 farklı noktasında hemşehrilerimize dağıttık. Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim" dedi.

Şehirde artan vakalar üzerine söz konusu uygulamaya geçildiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yayılım hızında görülen artış üzerine, Koronavirüs'e karşı dikkat tişörtlerini Ankara'da 5 merkezde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Halkımızı sürecin ciddiyetini kavramaya, bireysel önlemler almaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.