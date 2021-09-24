Ankara'da gece ulaşımına saat düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gece ulaşımında hizmet saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü’nün yaptığı düzenlemeyle, pandemi sürecinde ara verilen ancak normalleşme sürecine girilmesi ve üniversitelerin tekrar açılmasının ardından 27 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00’ten 01.30’a, metro seferleri saat 24.00’ten 01.00’e, otobüslerin metro ring hatları ise 24.00’ten 01.40’a kadar uzatıldı.

Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarının gündüz eksiksiz hizmet vermesi için saat 24.00’ten 06.00’a kadar araçların bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasından dolayı Başkent’te gece seferlerine ara veren EGO Genel Müdürlüğü, normalleşme dönemine geçilmesi ve okulların açılmasıyla birlikte hizmet saatlerinde değişiklik yaptı.

Buna göre, EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00’ten 01.30’a, metro seferleri saat 24.00’ten 01.00’e, otobüslerin metro ring hatları ise 24.00’ten 01.40’a kadar uzatıldı.

Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda pandemi nedeniyle yapılacak hijyen çalışmalarının tamamlanacağı ve araçların sabah servislerine hazırlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren 27 gece servisi güzergaâından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30’da hareket edecek şekilde 54 servis ile hizmet verecek. Raylı sistemlerde de sefer saatlerinde değişikliğe giden EGO Genel Müdürlüğü, Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay’dan uç istasyonlara olan son hareket saatini 01.00’e uzatırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti vermekte olan 28 güzergahta ise saat 01.40’a kadar 56 adet servisin hizmet vereceğini bildirdi. (ANKA)