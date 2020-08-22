Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 nedeniyle takibe alınan personel sayısı 235'e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 nedeniyle takibe alınan personel sayısının 235 olduğunu açıkladı.

Gültekin, virüs sebebiyle takibe alınanlar arasında EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk olduğunu da duyurdu.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu görüşmeler dışındaki ziyaretler de yasaklandı.

Gültekin'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covıd-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı bugün itibarıyla 235'tir. EGO Genel Müdürümüz Sayın Nihat Alkaş ve ASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt Öztürk'ün de testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerine Başkent genelinde tüm imkanları ile aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."