Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in teslim etmediği taşınmazların listesini yayımladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in belediyeye ait ve teslim etmediği taşınmazların listesini yayınladı.

Melih Gökçek'ten belediyeye ait olan zırhlı aracı teslim aldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek'in, eşinin yönetici olduğu vakfa, Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerlerin de iade edilmesi gerektiğini açıklayarak, hukuki süreç işlettiklerini duyurdu.

ABB'nin internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek'ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen incelemede yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin malı olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir.

Kurumumuzda bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı cip konusunda olduğu gibi ısrarla takip etmektedir."

Açıklamada, vakıflara ve derneklere tahsis edilen taşınmazları içeren tablolara da yer verildi: