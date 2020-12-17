Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracılarına 2021 yılında zam yapmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye, EGO, ASKİ ve diğer iştiraklerdeki kira ücretlerine 2021 yılında zam yapılmayacağını duyurdu. Yavaş, faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay boyunca kira almayacaklarını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Ankara'mız dayanışmayla güçleniyor ve umut buluyor. El ele verip tüm zorlukları aşacağız" derken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte belediyenin duyurduğu mali yardımlara bir yenisini daha ekledi.

"ABB, EGO, ASKİ ve iştiraklerimizde ekmek teknesi olan kiracılarımıza, 2021 yılında zam yapmıyoruz. Faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay kira almayacağız" ifadesini kullanan Yavaş, faaliyetlerine devam eden işletmelerin de ilk 6 ay kira ödemeyeceğini, yılında son 6 ayında 6 taksit halinde ödeyeceğini açıkladı.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle: