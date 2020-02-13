Ankara Büyükşehir Belediyesi israfla mücadele kapsamında 3 jipi 2 milyon liraya sattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın israfla mücadele genelgesi kapsamında birçok binek aracı satışa çıkarıldı. Bu doğrultuda Melih Gökçek döneminde alınan 3 adet arazi tipi araç için ikinci kez ihaleye açıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen satışta 2013 model üç ayrı lüks araç toplam 2 milyon 101 bin TL’ye satıldı. Araçlar satılana kadar dar gelirli aileler tarafından düğün aracı olarak kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 adet arazi tipi araç için ikinci kez ihaleye çıktı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “3 Adet Arazi Tipi Aracın Satış İşi” açık artırma yönetimiyle yapıldı.

Geçmiş yıllarda belediye başkanlarının hizmetinde kullanılan lüks araçlar için önce 31 Ekim 2019 tarihinde ihaleye çıkıldı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından açık artırma yöntemiyle 13 Şubat 2020 tarihinde ikinci kez gerçekleştirilen ihalede üç ayrı araç toplam 2 milyon 101 bin TL’ye satıldı.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 75 binek aracı 49’a düşürülürken, Büyükşehir envanterine kayıtlı lüks araçların da yer aldığı listede son olarak üç adet arazi tipi araç için yeniden ihale yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığında 50 dakika canlı yayınlanan ihalede 2013 model araç için ayrı ayrı teklifler alındı.

Piyasa değerinin üstünde satıldı

Katılımın yüksek olduğu ihalede;

06 FD 5735 plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı. 530 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 651 bin TL’ye,

06 FD 5741 plakalı arazi aracı için 5 teklif yapıldı. 525 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 655 bin TL’ye,

06 FD 5743 plakalı arazi aracı için 7 teklif yapıldı. 590 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan araç 795 bin TL’ye satıldı.

Yetkililer, toplam 2 milyon 101 bin TL’ye satılan üç aracın piyasa değerinin üzerinde satıldığına dikkat çektiler.