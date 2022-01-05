Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fethi Sekin'i Ankara Kalesi'ne yansıtarak andı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını Ankara Kalesi'ne yansıtarak andı.

Belediyenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehadetinin 5. yılında kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

2017'deki terör saldırısında adliye girişindeki trafik noktasında görevli olan polis memuru Sekin, teröristlerin arkasına saklandığı aracın yakınına kadar gitmiş ve bu sırada uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden birini yakın mesafeden vurmuştu.

Mermisi bitince bölgeden uzaklaşmaya çalışan Sekin, diğer terörist tarafından vurularak öldürülmüştü.