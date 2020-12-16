Ankara Büyükşehir Belediyesi, destek amacıyla 28 servis aracını kiraladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa ilişkin yeni bir destek paketi daha açıkladı. Servisçi esnafına destek olunması için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın görevlendirildiği öğrenilirken servis araçlarının günlük 450 TL’den kiralandığı ve bu araçların bir ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını taşıyacağı bildirildi.

Başkent’teki esnaf odaları ve sektör temsilcileri ile 29 Kasım’da bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız. Çare olacağız” demişti. Sektörlerin yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek için dayanışma çalışmalarına imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı görevlendirerek servisçi esnafına destek olunmasını istedi.

ABB, okulların kapanması nedeniyle iş kaybına uğrayan servisçi esnafına destek olmak amacıyla Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile 29 Kasım tarihindeki toplantıdan sonra anlaşma imzalayarak, odaya bağlı araçlardan ilk etapta 28 servis aracını bir ay boyunca günlük 450 TL’den kiraladı.