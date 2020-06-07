Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Mobil uygulamasına “Mor Buton” özelliğini ekledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile kadına yönelik şiddet olaylarının bildirilmesi amacıyla Başkent Mobil uygulamasına “Mor Buton” özelliğinin eklendiğini açıkladı.

Yavaş, "Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize, zorbalığa karşı yanlarında olmak için Başkent Mobil uygulamamıza Mor Buton özelliğini ekledik. Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız." paylaşımını yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından aktif hale getirilen ‘Mor Buton'a, Başkent Mobil uygulamasını akıllı telefonları üzerinden indiren kadınlar kolayca ulaşabilecek. Mor Buton ile ihbarda bulunmak isteyen kadınlar kendilerine ulaşılmasını sağlamak için cep telefonlarının konum bilgisini de paylaşabilecek.

Mor buton aracılığıyla Büyükşehir Belediyesinden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabilecek olan kadınlar, ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf ekleyerek de iletebilecek. Görevli personelin 7/24 takip edeceği ihbarlar değerlendirilerek en yakın ekip kadınların bulunduğu adrese sevk edilecek. Yardım talebinde bulunan şiddet mağduru kadınlar başvurularının takibini ise sistem üzerinden gönderilen başvuru numarası ile sorgulayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Mor Buton ekranına acil durumlar için ayrıca ALO 155 polis imdat hattına bildirilmesi yönünde uyarı mesajı da eklendi.