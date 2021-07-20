Ankara Büyükşehir Belediyesi, açık havada sinema günlerini başlatıyor

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile buluşturacak.

Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında yapılamayan açık hava film gösterimi bir yıl aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sinema etkinliği ilk olarak Kurban Bayramı ile başlayacak.

Yaz boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri 14 ilçede saat 20.30'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulacak Türk filmlerinin en seçkin örnekleri açık havada izlenebilecek.

Kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle ve konserlerle vatandaşların keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır ile su ikramında da bulunacağı sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere açık hava sinema günlerinin başlayacağını Türk sinemasının unutulmaz şu sözleriyle duyurdu: Şakir'e çay, Ankaralılara patlamış mısır ikramımız var. Gezici sinema haline getirdiğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik film keyfi yaşatacak. Bayramda faaliyete geçecek açık hava sinema aracımız, her hafta farklı bir ilçemizde olacak.

Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.

20.07.2021 Salı-Polatlı-Cumhuriyet Meydanı

21.07.2021 Çarşamba-Beypazarı-Ankara Parkı

22.07.2021 Perşembe-Elmadağ- Cumhuriyet Meydanı

23.07.2021 Cuma-Gölbaşı-Atatürk Sahil Parkı yanı

24.07.2021 Cumartesi-Çubuk-Atatürk Parkı içi

30.07.2021 Cuma-Çamlıdere-Göl Park Tesisi yanı

31.07.2021 Cumartesi-Kahramankazan-Salı Pazarı yanı

6.08.2021 Cuma-Akyurt-Serin Caddesi Festival Alanı

7.08.2021 Cumartesi-Kızılcahamam-Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

13.08.2021 Cuma-Haymana-Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü

14.08.2021 Cumartesi-Bala-Otobüs Terminali

20.08.2021 Cuma-Kalecik-Meşran Sosyal Tesisleri önü

21.08.2021 Cumartesi-Nallıhan-Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi

27.08.2021 Cuma-Şereflikoçhisar-Abdulbaki Ünlü İmamhatip Ortaokulu