Ankara Büyükşehir Belediyesi, 248 bin ailenin Başkent Kartı'na 'genel ihtiyaç desteği' yatırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 248 bin 886 ailenin Başkent Kartlarına toplam 124 milyon 443 bin TL yatırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ailelere gönderdiği kısa mesajda, “Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Ramazan ayında sizlere bir nebze de olsa destek olmak adına Başkent Kartınıza 500 TL’lik genel ihtiyaç desteği yatırılmıştır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 248 bin 886 ailenin Başkent Kartlarına toplam 124 milyon 443 bin TL yatırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ailelere gönderdiği kısa mesajda, “Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Ramazan ayında sizlere bir nebze de olsa destek olmak adına Başkent Kartınıza 500 TL’lik genel ihtiyaç desteği yatırılmıştır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan aileleri Ramazan ayında da sevindirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılının ilk nakit desteğini Başkent Kartlar'a yatırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal yardım alan ailelere gönderdiği kısa mesajda, “Değerli hemşehrim, bin aydan daha hayırlı olan mübarek Ramazan ayında sizlere bir nebze de olsa destek olmak adına Başkent Kartınıza 500 TL’lik genel ihtiyaç desteği yatırılmıştır. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik eder, size ve ailenize sağlık, huzur ve bereket dolu günler dilerim” dedi.

124 milyon TL nakit desteği

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında toplamda 248 bin 886 aileye 500 TL’lik nakit desteği ödemesi yaptı. Sosyal yardım alan ailelere toplam 124 milyon 443 bin TL nakit desteğinde bulunulurken, bu ay içinde ayrıca 100 TL’lik et desteği ödemeleri de Başkent Kartlar'a yatırılacak.