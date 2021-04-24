Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı 24’e ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı” diyerek, ilk etapta 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alanda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.

İlk etapta kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma kapsamında aktifleştirilen ücretsiz internet erişiminin olduğu meydan sayısı Sıhhıye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı ve Çubuk Kent Meydanı ile birlikte 24’e yükseldi. Meydanlarda Wİ-Fİ internet ağını genişlettiklerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” dedi.

Meydanlarda internet erişimini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2,3 milyon metrekarelik alanı kapsayan 24 meydanı internet erişimine açtı.

“wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle oldu: