Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, iş aramaya gittiği İŞKUR'un önünde çay satan Yusuf Derin'e yardım eli uzattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş başvurusu yapmak için gittiği İŞKUR’un önünde termosla çay satmaya çalışan ve “Büyük bir çıkmazın içindeyiz” diyen Yusuf Derin'e yardım eli uzattı. Derin ailesine gıda kolisi yardımında bulunan belediye, ayrıca nakit ve market alışverişi desteğinde bulundu. Başkan Yavaş, Yusuf Derin’e iş bulunması için de destek olacağını açıkladı.

Ankara Keçiören’de kirada oturan ve son üç aylık kirasını ödeyemeyen iki kız babası Yusuf Derin, bir lokantada garsonluk yapıyordu. Ancak salgın sonrası işsiz kaldı. Sigortasız çalıştırılan Derin, devlet desteğinden de yararlanamadı. Önceki gün iş başvurusu yapmak üzere İŞKUR binasına gitmek için hazırlanırken kızı… ”Baba evde ekmek yok” dedi. Bunun üzerine gözleri dolan baba çay demleyip evdeki termosa koydu ve İŞKUR binası önüne gitti, başvuru için sıra beklerken çay satmaya çalıştı. Türkiye dün bu görüntüleri konuştu.

Bu görüntüler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Derin Ailesi'ni bularak yardım eli uzattı. Belediye ekipleri tarafından Yusuf Derin ve ailesine gıda yardımı yapıldı, nakit ve market alışverişi desteği sağlandı. Derin’in çocuklarına da kitap ve hediyeler gönderildi. Başkan Yavaş, Yusuf Derin’e iş bulunması için de destek olacağını açıkladı. Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Yusuf Derin şunları söyledi:

"Önce simit sattım, sonra garsonluk yaptım"

"Eşim Sevda bir temizlik şirketinde asgari ücretle çalışıyor. 23 yaşındaki büyük kızım Nuray, tıbbi sekreter ama işsiz. Küçük kızım Aleyna ise 11 yaşında ortaöğretim öğrencisi. Önce simit sattım sonra lokantalarda garson olarak çalıştım. Salgınla birlikte işsiz kaldım. İŞKUR’a kayıt olmak için giderken kızım ‘Baba evde ekmek yok’ dedi. Çay demledim termosla satmak için İŞKUR önüne gittim. Ancak sadece üç bardak satabildim.

"Üç aydır ev kirasını da ödeyemedik"

Üç aydır ev kirasını da ödeyemedik. Sağ olsun ev sahibi bizi idare ediyor. Faturaları da ödeyemedik. Banka kartı borcumuz var, çıkmazın içindeyiz. Eşim sayesinde zar zor ayaktayız. Allah Mansur Başkan'dan razı olsun. Bize yardım kolisi yolladı, destek verdi. İşsiz olmak zor, işsiz bir baba olmak daha da zor.