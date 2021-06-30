Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: İhaleler canlı yayınlandığı için kimse benden ihale isteyemiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugüne kadar 1500 ihaleyi canlı yayınladıklarını belirterek "Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz bu durumdan çok memnunuz. Kimse benden ihale isteyemiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmelerinin ardından ihaleleri canlı yayınlamaya başladıklarını söyledi.

Yavaş, "Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz bu durumdan çok memnunuz. Kimse benden ihale isteyemiyor. Doğrudan alımlar için de bir yazılım almak suretiyle alımları piyasaya açtık. Bu sistemi şu anda tüm belediyede yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Yavaş, boru ihalesini 400 bin kişinin izlediğini belirterek asfalt çalışmaları ve su borusu tamiratlarını da canlı yayınlamayı planladıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'e konuşan Yavaş, canlı yayın birimi kurduklarını belirterek “Şu anda günde bazen 7-8 ihale canlı yayımlanıyor. Bugüne kadar 1500 civarı ihale canlı yayımlandı, hepsinin kayıtları da YouTube hesabımızda. Canlı yayımlanmayan ne kadar ihale varsa da hemen teftişe veriyorum. Belediye koridorlarında dahi artık ABB TV açık, ihaleleri belediyedeki herkes takip edebiliyor” dedi.

Kendilerinden sonra bazı il ve ilçe belediyelerinde ihaleleri canlı yayınlamaya başladığını ifade eden Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın belediyelerin ihaleleri yayımlama konusundaki söylemlerini geç kalınmış ama olumlu buluyorum. Canlı yayınlara geçme konusunda eksiklikleri olan belediyeler varsa, bu konudaki en tecrübeli belediye olarak teknik destek vermeye hazırız. Bu şeffaf yönetim anlayışının ülkemiz geneline yayılması bizi sadece mutlu eder. Tabii ki bunun öncülüğünü Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapmamız da ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihteki yerini alacak” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin İnsani Geliştirme Vakfı’ndan şeffaflık alanında ödül aldığını hatırlatan Yavaş, “Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından da yine bu alanda ödüle layık görüldük. 'City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından, bu uygulamalarımız göz önüne alınarak 'Dünya Belediye Başkanı' ödülü için finaldeyiz. Bu başarı tüm Ankaralıların, çünkü bizler bunu vaat ettik ve onlar bunu başarabileceğimize inanarak bizleri seçti” dedi.

Yavaş, ihaleleri canlı yayınlamaya devam edeceklerini söyledi.