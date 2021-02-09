Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim; genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim; genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye de devam edeceğim. Tek derdim Ankara’ya eşit bir şekilde hizmet etmektir. Benim görev alanım Ankara ve Ankaralılar. Rozetsiz başkanlık sözüne sadığım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısına başkanlık eden Yavaş gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ANKA'da yer alan habere göre, Yavaş, “Esas siyaset bizim yaptığımız değil sorumluluk gereği bu yaptığımızdan rahatsızlık duyarak sözde yıpratma faaliyeti başlatmaktır, ama toplumda karşılığı çok şükür yoktur. Arkadaşlar ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye devam edeceğim. Hem bana bu görevi veren seçmenin iradesine hem de rozetsiz başkanlık sözüne sadığım.” diye konuştu.

Yavaş, “Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Tek derdim Ankara’da ayrım yapmadan, eşit bir şekilde herkese hizmet etmektir. Şunu da asla kabul etmiyorum, Kabe-i Muazzam’a terbiyesizlik yapacaklar ve biz de bunu kabul edeceğiz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın.” ifadesini kullandı.

Yavaş şunları kaydetti:

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"Benim işim, görev alanım Ankara ve Ankaralılar"

“Arkadaşlar benden en küçük bir siyaset iması duydunuz mu? Böyle bir hadsizlik ve nezaketsizlik yaptığıma şahit oldunuz mu? Herhangi bir partinin iç işine karıştığım, onun genel başkanına laf yetiştirdiğim oldu mu? Gerçek şudur, belediyecilikte siyaset hizmet götürürken oy veren, vermeyen ayrımı yapmamaktır, ama arşivler ortada. Bir gün bile elimize seçim sonuçlarını almadık. Bize Çayyolu az oy vermiş oraya kötü otobüs gönderelim, Çankaya’dan az oy geldi asfaltı geciktirin gibi saplantımız olmadı. Biz bütün Ankara'yı bir gördük, bir görmeye de devam edeceğiz. Belediye siyaseti öyle gerektiriyor diye ruh hastalığı saplantılarına kapılarak kimseyi 2. sınıf hemşehrimiz olarak da değerlendirmeyeceğiz. Gecenin geç saatlerine kadar tüm belediye başkanlarını ve tüm belediye meclis üyelerini konuşturup, belediye başkanın gece 2'den, 3'den sonra kimse dinlemeyecek taktiği kullanarak meclisi oyalayıp oyalayıp ondan sonra da ‘Mansur Yavaş’a biz 10 milyarın hesabını ver dedik, veremedi kaçtı’ şeklinde sosyal medyada olsun gazetelere reklam mahiyetinde beyanat verenler kimdir? Hem siyaset yapacaksın hem de bunun maliyetini devletin, milletin sırtına bindireceksiniz. Ve bu nedenle de kamu zararına sebep olduğu için de savcılığa verilmiştir. Ucuz siyasete buralarda gerek yoktur.”