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Mansur Yavaş'tan AKP'li Meclis Üyesi'ne: Kendinizi Allah'ın yerine koymayın

AKP'li Meclis Üyesi, Yavaş'a 'Boğaziçi'ndeki Kabe görselini' sordu

09 Şubat 2021 08:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde AKP'li bir üyenin 'Boğaziçi'ndeki Kabe görseli' ile ilgili sorusu üzerine "Kendinizi dindar, milleti dinsiz görüyorsunuz; kendinizi Allah'ın yerine koymayın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Boğaziçi protestolarına ilişkin yaşanan tartışmada, AKP Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın Kabe resminin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergide yerde sergilenmesine neden tepki göstermediğini sordu. Yavaş, "Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın" diye yanıt verdi.

 

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