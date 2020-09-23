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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Köprülü kavşaklarının maliyetini pankartla duyurdu

23 Eylül 2020 10:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık uygulamalarına devam ediyor. Geçen sene Konutkent ve Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidini tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, önceki hafta ise Türk Kızılayı Caddesi’nde iki adet köprülü kavşağı hizmete açtı. Köprülerin üzerine Türkiye’de ilk olan uygulama ile maliyetleri pankartlarla asıldı.

Ankaralıları güne sürprizle başlatan ve “Hesap veriyoruz” cümlesiyle başlayan pankartlarda, yapılan köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.

Türk Kızılayı Caddesi’nde geçtiğimiz hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise “Türk Kızılayı Caddesi’ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır” pankartı asıldı.

Belediye yetkililerinden, “şeffaf” yönetim anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi.

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