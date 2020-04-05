Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Evlere temizlik desteğine giden kadınlarımız için destek paketimiz var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evlere temizlik desteğine giden kadınların yanında olduklarını belirtti.

Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusunu paylaşarak, "Evlere temizlik desteğine giden değerli kadınlarımız, Virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız, bu süreçte sizin de yanınızdayız. Birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.

Duyuruda, "Evlere gündelik temizlik desteği veren değerli kadınlar, virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız ve bu süreçte sizin de yanındayız. Gıda ve nakit desteğimizden yararlanmak için aşağıdaki platformlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 1) Başkent Mobil Uygulaması 2) Başkent 153 Çağrı Merkezi, 3) Kriz Masası - 0312 666 6 00, 4-)forms.ankare.bel.tr/isini-kaybedenler” denildi.