Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 100 yataklı öğrenci yurdunu kiralayarak yeni tip Koro sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, " Salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz. Fedakâr sağlık personelleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.