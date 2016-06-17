'Ankara Büyükelçisi NATO görevine aday gösterildi'



Almanya'nın, geçen yıl göreve başlayan Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ı NATO'ya göndermek istediği bildirildi. Der Spiegel dergisi ve Alman Haber Ajansı dpa'nın haberlerine göre Alman hükümeti, 61 yaşındaki deneyimli diplomatı, sonbaharda boşalacak olan NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevi için aday gösterdi.

Martin Erdmann'ın yarıştaki en önemli rakibinin ABD'nin Savunma ve Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Müsteşarı Rose Gottemoeller olduğu belirtiliyor. Dpa, Gottemoeller'in en büyük avantajının çok iyi Rusça bilmesi, dezavantajının ise 2012'den bu yana NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin Amerikalılarda bulunması olduğuna dikkat çekti. Şu an görevi yine Amerikalı olan Alexander Vershbow yürütüyor. Martin Erdmann ise Ankara'ya tayin edilmeden önce 15 yıl NATO'da çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Son kararı Stoltenberg verecek

Bu göreve kimin geleceği konusunda nihai kararı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg verecek. Göreve atanması durumunda Martin Erdmann, NATO tarihinde Genel Sekreter Yardımcılığı konumuna gelen ilk Alman olacak. Alman Dışişleri Bakanlığı, dpa'nın konuyla ilgili cuma günü yönelttiği soruyu, 'personelle ilgili konularda yorum yapılmadığı' gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

Der Spiegel'in haberine göre Büyükelçi Martin Erdmann'ın NATO'da görevlendirilmesi isteğinin son dönemde Türk - Alman ilişkilerinde yaşanan gerginlikle bağlantısı bulunmuyor. Alman Büyükelçi, Alman Federal Meclisi'nde Ermeni Soykırımı Tasarısı’nın kabul edilmesi ve Türkiye'ye yöneltilen eleştiriler nedeniyle son dönemde bir kaç kez Dışişleri'ne çağrılmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı davayı izleyen Martin Erdmann, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisiyle karşılaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde de AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, istifa etmişti. Büyükelçi Haber'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vize muafiyeti ile ilgili sözlerine verdiği yanıt tepki görmüş, AB Bakanı Ömer Çelik, istifayı "Burada çalışmasının bir anlamı kalmamıştı" şeklinde değerlendirmişti.