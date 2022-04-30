Ankara Bölge İdare Mahkemesi, CHP'li Özel'in Bakan Akar'ya yönelik sözlerini hakaret sayan kararı kaldırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın aleyhine açtığı davayı kazandı. Özel’in, Akar’a yönelik, “Silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler” eleştirini hakaret sayan karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

TBMM'deki 2019 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP’li Özel, Bakan Akar'ın dava arkadaşları cezaevindeyken “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini belirterek “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti. Bir başka konuşmasında da, “Biz CHP olarak makamlara saygılıyız ama keşke öyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı” ifadelerini kullanmıştı. Akar CHP'li Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 500 bin lira tazminat istemişti. Mahkeme 15 bin liralık tazminata hükmetmişti.

Sözcü’den Başak Kaya imzalı habere göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özel'in 15 bin lira tazminat ödemeye yönelik mahkeme kararını kaldırdı.

Kararda “Davacının siyaseti seçmekle, davalının paylaştığı değerlendirmelere yönelik eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğu ve sözlerin kişilik haklarına saldırı kabul edilemeyeceği, tazminat koşullarını oluşmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Özel: Sözlerimin arkasındayım

Özel, kararı şöyle değerlendirdi:

"Bu dava AKP liderinin talimatıyla açıldı. Yoğun destek aldığım bir konuşma için Akar kendisini savunamadı. Sözlerimin hakaret içermediği teyit edildi. Bakan silah arkadaşlarını yalnız bıraktı, Atatürk'e hakaret eden yazarları ziyaret etti, Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'li komutandan liyakat madalyası aldı, darbe girişiminde görevini ihmal etti. Sözlerimin arkasındayım.”

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

TIKLAYIN - CHP'li Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı: Sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmakta