CHP'li Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı: Sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmakta

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında açtığı tazminat davası için “Tarih önünde mahkum olmak, son derece siyasi bir eleştiridir. Tayyip Erdoğan, sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’a her eleştiriyi hakaret olarak algılamaktan vazgeçmesini ve eleştiriye tahammülünü yükseltmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Özel, Erdoğan’ın kendisi hakkında "Bunlar aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler, adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" ifadelerini kullanması ve 250 bin TL’lik tazminat davası açmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özel şu ifadeleri kullandı: