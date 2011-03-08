-ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan ve gece yarısından itibaren kesintisiz devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde çok sayıda trafik kazası meydana gelirken, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan Ankaralılar zor anlar yaşadı. Ara sokaklardaki yollar kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, özel otomobilleri yerine toplu ulaşım araçlarına yönelen vatandaşlar belediye ve halk otobüsleri ile metro ve Ankaray'da yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise belediye ekiplerinin başkenti etkisi altına alan kar yağışıyla mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi. Ekiplerin sabaha kadar yaptıkları çalışmalar sonucunda bulvar, cadde ve sokakları trafiğe açık tuttuklarının ifade edilen açıklamada, bazı yollardaki tıkanıklıkların mevsim koşullarına uygun olmayan lastik kullanılması sonucu oluşan trafik kazalarından kaynaklandığı kaydedildi. Vatandaşların, kış şartlarına uygun araçlarla trafiğe çıkmaları konusunda uyarıldığı aktarılan açıklamada, ''Mevsim şartlarına uymayan ve kabak lastiklerle yola çıkan sürücüler, kaza yapıp trafiğin tıkanmasına neden oluyor'' bilgisine yer verildi. Açıklamada, kar ve buzlanmayla mücadele çalışmalarının, 52 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 20 adet önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 20 adet greyder, 26 adet loder, 23 adet dozer, 21 adet hidromek, 207 adet kamyon ve bin 80 personel ile 24 saat süreyle 3 vardiya halinde sürdürüldüğü bildirildi.