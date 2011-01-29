-ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Gece yarısı başlayan kar yağışı Ankara'yı beyaza bürüdü. Kar nedeniyle 140 trafik kazası meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışının başladığı saat 02.30'dan itibaren önlemlerini artırdı. Şehir içinde trafik ekipleri ana artellerde ve yüksek kesimlerde yollarda inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin hazır tutulan 103 kürüme ve tuzlama aracı bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönlendirildi. Havanın soğuk olması nedeniyle buzlananan yola yağan kar trafik kazalarını da artırdı. Gece yarısından sabah saatlerine kadar 140 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 5 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Yetkililer, sabahın erken saatlerinde lastikleri uygun olmayan araçların neden olduğu tıkanmalar dışında ana artellerde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Yetkililer, şehrin yüksek kesimlerinde sokaklarda bazı yolların kapalı olduğunu, bunun da gün içerisinde ilçe belediyelerle yapılacak koordinasyonla giderileceğini kaydetti. Emniyet yetkilileri, ekiplerin tespitleri ve gelen ihbarlar değerlendirilerek kar araçlarının ilgili yerlere yönlendirildiğini belirterek, vatandaşların Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün ''155 Polis İmdat'' hattının yanı sıra 362 62 62 numaralı telefonu arayabileceğini belirtti.