Ankara, Beşiktaş için her açıdan zorlu bir deplasman

Şenol Güneş\'in Karius ve Güven Yalçın kararı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Ligde ve Avrupa\'da zor günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü\'ne konuk olacak. Yarın akşam saat 19.00\'da oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan\'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yaparken, Mustafa Öğretmenoğlu dördüncü hakem olacak.

ANKARA, BEŞİKTAŞ İÇİN HER AÇIDAN ZORLU BİR DEPLASMAN

Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir\'un 9 puan gerisine 7\'nci sıraya kadar düşmüş durumda. Daha fazla puan kaybetmemek için mutlaka kazanması gereken Siyah beyazlıların Ankaragücü karşısında tek hedefi galip gelmek olacak. Ancak, Beşiktaş\'ın deplasman maçlarında zorlanması ve bu sezon deplasmanda sadece 2. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u yenmesi Siyah beyazlılar açısından karşılaşmanın zorluk derecesini bir hayli artırıyor. Erzurumspor galibiyetinden sonra 5 deplasmana çıkan Şenol Güneş\'in öğrencileri 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile oldukça kötü bir deplasman grafiği çizdi.

Deplasman fobisinin yanı sıra Siyah beyazlılar için karşılaşmayı zorlaştıran bir diğer etken de yine kazanamamak üzerine kurulu. Zira Beşiktaş, lig ve Avrupa\'da oynadığı son 8 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. 7\'nci haftada sahasında Kayserispor\'u 2-0 yendikten sonra lig ve Avrupa\'da 8 maça çıkan Siyah beyazlılar, bu maçlarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 de beraberlik alarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Ankaragücü deplasmanında yaşanacak olası puan kaybı ise Beşiktaş\'ın içinde bulunduğu sıkıntılı durumu daha da kötüleştirecek bir sonuç olacak.

Beşiktaş açısından karşılaşmanın zorluk derecesini artıran 3\'üncü unsur ise Osmanlı Stadı\'nın zemini. Ancak dünden itibaren Osmanlı Stadı\'nın zemininin sıkıntı yaratacak derecede kötü olduğuna dair yapılan görsel paylaşımlar, TFF yetkililerini harekete geçirdi. Yapılacak incelemeler sonrası maçın Osmanlı Stadı\'nda mı oynanacağı, yoksa başka bir stada mı alınacağı gün içinde belli olacak. Statla ilgili yapılan paylaşımlar sonrası başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere futbolcular da bir hayli endişelenmiş durumda ve zemininin daha iyi çıkması en büyük temennileri. Bilindiği gibi Beşiktaş zemin sıkıntısını bu sezon uzun bir süre yaşamış ve Vodafone Park Stadı\'nın bozuk olan zemini yoğun çalışmalarla haftalar sonra yarı yarıya ancak düzeltilebilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ\'İN KARİUS VE GÜVEN YALÇIN KARARI

Sakatlığı bulunan Babel\'i ve tam iyileşmeyen Gökhan Töre\'yi Ankara\'ya götürmesi beklenmeyen teknik direktör Şenol Güneş\'in, sol açıkta hangi oyuncuya görev vereceği tam olarak netlik kazanmadı. Sol açıkta oynayacak oyuncu aynı zamanda 10 numarayı da etkileyecek. Sol taraf için takımla beraber sadece 2 idmana çıkan Lens\'in dışında, Ljajic alternatifi bulunan Güneş, Sırp oyuncuya solda görev vermesi halinde 10 numara mevkiinde Oğuzhan Özyakup\'a şans verecek. Lens\'in onbirde başlaması halinde ise 10 numara mevkii Ljajic\'in olacak.

Tecrübeli teknik adamın son iki maçta oynattığı kaleci Tolga Zengin\'i de yine yedek kulübesine çekerek Karius\'u tekrar sahaya sürmesi bekleniyor. Diğer yandan sakatlığını atlatan ve takım idmanlarında yer alan Adriano\'nun da Ankaragücü karşısında oynama ihtimali bir hayli yüksek. Şenol Güneş\'in neredeyse her maçta değiştirdiği santrfor mevkiinde oynatacağı oyuncunun ise yine Güven Yalçın olması bekleniyor. 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında tek golü atan ve oyunun geri kalanında da alkış alan bir performans sergileyen genç oyuncunun Ankara deplasmanında onbirde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş\'ın Ankaragücü karşısına şu muhtemel 11\'le çıkması bekleniyor;

\"Karius - Gökhan Gönül - Pepe - Vida - Adriano - Atiba - Medel - Quaresma - Oğuzhan - Ljajic - Güven Yalçın\"