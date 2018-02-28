Ankara Belediye Başkanı'ndan 'Erbakan' özrü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. senesinde düzenlenen etkinlik için asılan afişlerin toplatılmasıyla ilgili özür diledi.

Dün, Ankara’nın ana arterlerine Erbakan'ın anması için program afişleri, pankartları ve brandaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldı.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt ise olayı duyduktan sonra hemen bölgeye intikal ederek, yaşananlara müdahale etti. Afişleri indirme işlemini durduran Beyazıt, daha sonra toplanan bayrakları da zabıta araçlarıyla depoya değil Saadet Partisi Genel Merkezi'ne götürülmesine de refakat etti.

Olayın duyulmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt’ı arayarak üzüntülerini iletti.

Görüşmeyi aktaran Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bizzat kendileri aradı. Konudan haberinin yeni olduğunu söyledi. Bunu bazı kendini bilmezlerin yaptığını ve en kısa sürede konuyla ilgilenip, süreci takip edeceğini ifade etti. Bu konuda en az bizim kadar üzgün olduğunu da bizlere aktardı” açıklamasında bulundu. Gazeteci İsmail Küçükkaya da Tuna'nın özür dilediğini duyurdu.

Öte yandan Ankara'da MEB Şura Salonunda yapılan anma programa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün son anda eklendiği belirtildi. Odatv'nin aktardığına göre, Saadet Partisi’nin düzenlediği anma programında CHP, İyi Parti, BBP yöneticileri konuşmacı olarak yer alacağı belirtilirken, AKP'den hiç kimseye konuşma hakkı verilmemesi dikkati çekmişti. Haberin ardından Adalet Bakanı Gül’ün ismi listeye eklendiği duyuruldu.

Etkinlikte Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, AKP adına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise İstanbul'daki programından dolayı Ankara'daki etkinliğe katılamadı.

Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ahirete irtihalinin 7. seneidevriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum."