Ankara Belediye Başkanı Tuna'dan selefi Gökçek'e: Siyasi tarihimizde bazı figürler vardır ki, kimse silemez

Melih Gökçek'in istifası sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından başkentteki meşhur dinozor heykeli ile belediye binasının önündeki fıskiyeyi kaldıran Mustafa Tuna, Gökçek'e ilişkin olarak, "Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de 'Sevme' diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez" ifadelerini kullandı.

Dinozorun geçiş döneminde Ankapark inşaatı bitmediği için konduğunu hatırlatan Tuna, "Gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından ‘Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk" dedi.

"Ben işime bakarım"

Habertürk TV'ye konuşan Ankara belediye başkanı, "Fıskiye neden kaldırıldı?" sorusuna da, "Bunları böyle tabulaştırmak pek doğru değil. Onun da sebebi şu; göreve geldikten sonra sayın bakanlarımız ziyarete geldiler. Bakanlarımız gelince, korumalar falan orada bir araç trafiği oldu. Ben bilmiyordum da böyle bir şey olduğunu. Bir fıskiyenin orada olmuş, burada olmuş… Ben işime bakarım. Dinozormuş, fıskiyeymiş… Ben bunlara takılırsam, ileriye dönük yapacağım işlerin planlamasını yapamam" yanıtını verdi.

Tuna, Gökçek döneminin izlerini silmeye çalışıp çalışmadığına ilişkin sorunun ardındani "Böyle bir şeye güç yeter mi? Böyle bir imkan var mı? Yani yılların Melih Gökçek'ini benim, insanların kalbinden, insanların düşüncelerinden silmeye imkanım var mı? Sevenine de sevmeyenine de. Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de 'Sevme' diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani" açıklamasında bulundu.