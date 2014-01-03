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Ankara Başsavcılığı 'orduya kumpas' ve paralel devlet' soruşturmalarını İstanbul'a gönderdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'orduya kumpas' ve 'paralel devlet' iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı 'yetkisizlik' kararı vererek İstanbul'a gönderdi

03 Ocak 2014 19:14

Genelkurmay'ın, Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın köşe yazısında kaleme aldığı "milli orduya kumpas" ifadesi üzerine, sözkonusu iddiaların araştırılması amacı ile yaptığı suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "yetkisizlik" gerekçesiyle İstanbul Başsavcılığı'na gönderdi. Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Mehmet Ali Şahin'in sözlerinden yola çıkarak yaptığı "Yargıtay'da İmam" olduğu iddiasına ilişkin başvurusunu ise, "görevsizlik" gerekçesiyle Yargıtay'a gönderdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, “Yargıtay’ın imamı” ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Yargıdaki farklı oluşumlar ve kumpas” açıklamaları ile YARSAV’ın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün ‘Paralel devlet’ soruşturması başlattı. Dosya az önce  yetkisizlik kararıyla Yargıtay’a gönderildi.

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