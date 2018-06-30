Ankara Başsavcılığı gazetecileri tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlattı

Ankara Başsavcılığı suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "29/06/2018 tarihinde Allattin çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde, bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 106/2-d Maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Ne olmuştu?

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etmişti.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlara koruma verdi. Gazete binasının önünde polis aracı bekletilmeye başlanmıştı.

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren gazeteye yönelik açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı’nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirildi.

Alaattin Çakıcı, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları nedeniyle tartışma konusu olmuştu. ‘Basın danışmanı’ aracılığıyla servis edildiği belirtilen açıklamada Karar gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, ağır hakaretlerde bulunmuştu.