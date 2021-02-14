Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gara paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Gara'da 13 vatandaşın naaşının bulunduğunu açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'provokatif' paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında ‘esir kampını TR bombaladı’ vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır.”

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HDP'lilere ayrıca soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşın naaşının bulunmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’dan yapılan yazılı açıklamada, paylaşımları ‘provokatif’ olarak değerlendirdi.

Savcılık açıklamasında başka sosyal medya kullanıcıları hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, “Esir kampını TR bombaladı” şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi. Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.