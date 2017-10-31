Ankara, başkanını 6 Kasım'da seçecek

ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek\'in görevinden istifa etmesi üzerine belediye meclisi, yeni başkanın seçmek için 6 Kasım\'da toplanacak.

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 6 Kasım Pazartesi günü toplanarak, görevinden istifa eden Gökçek\'in yerine yeni başkanını seçecek. Valiliğin, belediye meclisinin toplantısına ilişkin açıklamasında, \"5393 sayılı Kanun\'un 45\'inci maddesi 1\'inci fıkrası gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 06 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14.00\'te Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek üzere toplanacaktır\" denildi.