Ankara Barosu'ndan vekillere: Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Erdoğan'a teslim etmeyin!

Ankara Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin gazetelere tam sayfa ilanla vererek milletvekillerine çağrıda bulundu. Meclis'teki görüşmeler öncesi açıklama yapan Ankara Barosu, "Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı’na teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin. Ve aydınlık bir gelecek için anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' deyin"" ifadelerini kullandı.

Birçok sivil toplum örgütüyle birlikte Ankara Barosu bugün saat 13:00’te TBMM Dikmen Kapısı’nda Anayasa değişikliği teklifine karşı basın açıklaması yapacağını duyurdu. Baro, basın açıklamasına tüm meslektaşlarını çağırdı.

Polis basın açıklamasına karşın Dikmen kapısında önlem aldı. Kapıya TOMA getirilmesi dikkat çekti. Öte yandan CHP Grubu Dikmen Kapısı'na doğru yürüdüğü öğrenildi.

TBMM Dikmen Kapısı'na giden tüm yolların TOMA'larla kesildiği belirtildi. Polisin basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Barosu'nu desteklemeye gelenlere Genelkurmay Kavşağı'nda TOMA'lı ve gazlı müdahalede bulundu.

Polis müdalesinin ardından tekrar bir araya gelen grup "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

Ankara Barosu'nun gazetelere verdiği anayasa değişikliği teklifine ilişkin ilan şöyle:

"Sayın milletvekilleri,

Bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşeceğiniz 'Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi' ile

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin;

Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Cumhurbaşkanı'nda toplanmaya çalışıldığının;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'tek adam iktidarına' bırakılacağının;

Cumhurbaşkanı'nın kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin;

Devlet yönetiminin yasa yerine 'Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri' ile düzenlenebileceğinin;

Yürütme erkinin artık TBMM'ye karşı sorumlu olmayacağının;

Bakanlar Kurulu'nun Anayasa'dan çıkarılacağının; bakanların Cumhurbaşkanı'na hizmet eden birer memura dönüştürüleceğinin;

'Hükümet'in artık fiilen olmayacağının;

TBMM Başkanlığı'nın yürütme vekaletini kaybedeceğinin;

TBMM'nin artık devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin;

Yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz TBMM'nin etkisizleştirileceğinin;

Yasama yetkisinin ellerinizden alınarak Cumhurbaşkanı'na teslim edilmek istendiğinin;

Yasama organının birer sujesi olarak Başbakan'a ya da bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama isteyemeyeceğinizin;

Salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma isteyemeyeceğinizin;

Yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının;

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda seçimle gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının;

Ayrıca Devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı'nda olacağının,

Üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin;

Kısacası bu teklifi kabul etmenizin rejimi değiştirmek, göreve başlarken ettiğiniz yemini bozmak anlamına geldiğinin; teklife 'Evet' derseniz milletvekili seçilme amaçlarınızın ortadan kalkacağının

Farkında mısınız?

Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı’na teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin. Ve aydınlık bir gelecek için anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' deyin"