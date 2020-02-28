Ankara Barosu, yargı bağımsızlığı için yapacağı yürüyüşü İdlib saldırısı nedeniyle ertelendi

Beş yıl sonra “Yargı bağımsızlığını, hukuk devletini ve adil yargılamayı aramak ve yürütmenin yargıya müdahalesini kınamak” için sokağa çıkacak olan avukatlar, İdlib saldırısı nedeniyle yürüyüşü erteledi

Ankara’da avukatların cübbeleriyle yapmayı planladıkları yürüyüş, İdlib’de yaşanan gelişmelerden kaynaklı ertelendi.

Ankara Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye’de şehit ve yaralı askerlerimizin bulunduğu haberi hepimizi derinden üzmüştür. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Duyduğumuz derin acı ve şehitlerimize saygı gereği 2 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapılacağını duyurduğumuz “Yargı Bağımsızlığını, Hukuk Devletini ve Adil Yargılanmayı Aramak ve Yürütmenin Yargı Üzerindeki Müdahalesini Kınamak’ için yapılacak yürüyüşün ileri bir tarihe ertelendiğini basın, kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız” denildi.

Ne olmuştu?

Dün (27 Şubat) akşam saatlerinde İdlib’de Türkiye askerlerinin hava saldırısı ile vurulduğu iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi. İlk anlarda bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan iddiaların ardından gece yarısına doğru açıklama yapan Hatay Valisi, İdlib’in güneyinde Suriye’ye ait jetlerin saldırısı sonucu 9 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada 33 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gelişmenin gündeme düşmesi ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı güvenlik zirvesi düzenlenirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin genel merkezinde kurmaylarıyla bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel merkezde kurmaylarıyla birlikte gelişmeleri takip etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Balıkesir programını iptal ederek Ankara’ya döndü. Saray’daki güvenlik zirvesinden Türkiye’nin sınırlarının mülteci göçüne açılması kararı çıktı. İdlib’deki gelişmelerin ortaya çıkması ardından sosyal medya ve internete erişimde engelleme kaynaklı güçlükler yaşanıyor.

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