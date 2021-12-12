Ankara Barosu, öğrencilerin gözaltında tutulduğu kolluk birimlerine gözlemci gönderdi

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, “Barınamıyoruz” eylemi yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin gözaltı sürecini takip ettiklerini açıkladı. Merkez’den yapılan açıklamada, “Merkezimiz tarafından öğrencilerin gözaltında tutulduğu kolluk birimlerine gözlemci görevlendirmeleri yapılmış olup, meslektaşlarımızın şüphelilerle görüşme ve durumlarını tutanak altına alma yönündeki çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, “Barınamıyoruz” eylemi için Ankara’ya gelen öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin Emniyet ve sonrası süreci takip ettiklerini duyurdu. Merkez’den yapılan açıklama şöyle:

“Bugün medya ve sosyal medyaya yansıyan haberlerden anlaşıldığı üzere; eğitim ve barınma hakları için barışçıl protestolarda bulunmak isteyen bir grup üniversite öğrencisi kolluk müdahalesine maruz kalmıştır. Görüntülerden ve meslektaşlarımızın beyanlarından, güvenlik güçlerinin kötü muamele yasağına aykırı eylemlerde bulunduğu, göstericiler arasında yaralananların olduğu anlaşılmıştır.

Bu durum üzerine, merkezimiz tarafından öğrencilerin gözaltında tutulduğu kolluk birimlerine gözlemci görevlendirmeleri yapılmış olup, meslektaşlarımızın şüphelilerle görüşme ve durumlarını tutanak altına alma yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak, hiçbir hak ihlaline sessiz kalmayacağımızı, bu hususta mağdurlara her türlü hukuki desteği verdiğimizi beyan eder, sürecin tamamlanmasının akabinde detaylı bilgilendirmeyi de yapacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

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