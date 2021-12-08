Ankara Barosu’nun yeni başkanı Kemal Koranel oldu

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Ankara Barosu Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Kemal Koranel getirildi.

TBB’nin geçen hafta sonu yapılan başkanlık seçiminde 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi sona ermiş; TBB Başkanlığı’na Erinç Sağkan seçilmişti. Sağkan bugün mazbatasını aldı. Ankara Baro Başkanlığı’na ise bugünkü yönetim kurulu toplantısında yapılan seçimde Başkan Yardımcısı Kemal Koranel seçildi.

Kemal Koranel kimdir?

Kemal Koranel, 2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Koranel, tüzel ve gerçek kişilerin hukuki danışmanlığını yürütüyor ve sözleşmeli olarak kurumsal anlamda şirketler ve bankalar vekilliği yapıyor. 16 Ekim 2016 tarihinden itibaren sırasıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Barosu Genel Sekreterliği görevlerini yerine getiren Koranel, son Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.