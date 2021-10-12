Ankara Barosu'ndan Yeni Akit hakkında suç duyurusu: Bu çirkin saldırıya gereken ceza verilmeli

Ankara Barosu, Yeni Akit gazetesinde "Vatansever ve muhafazakarlar, sapkın ve terör savunucusu barodan kurtuluyor! Ankara'da nihayet ikinci baro kuruluyor" başlığıyla yayımlanan haber hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro aynı zamanda Basın Konseyi'ne de başvuru yaptı.

Suç duyurusunda, "Anılan haberde, müvekkil Baro 'sapkın ve terör savuncusu' olarak nitelenmiş, haberin devamında kurulan 2 nolu baro ile avukatların 'Kendi adına sapkınların ve terör gruplarının savunuculuğunu yapan barodan kurtulacak' ve 'Kendi adlarına sapkınlık ve terör örgütü savunuculuğunu yapan baroların tahakkümünden kurtulmuş olacak' demek suretiyle, Ankara Barosu’nu aşağılayıcı ve kışkırtıcı sözler kullanmakta ve Baronun saygınlığa açıkça gölge düşürmektedir. Söz konusu yayın içeriği itibariyle, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan niteliktedir. Bu ifadelerle yeni kurulan 2. Nolu Baroya kayıtlı olmayan, halihazırda mevcut Ankara Barosu levhasına kayıtlı avukatlar sapkın ve terör grubu olarak lanse edilmektedir. Avukatlık kanununa göre aynı zamanda bir kamu hizmeti Avukatlık mesleğinin meslek örgütü olan Baroya ve Baroya kayıtlı üyelere karşı yapılan bu çirkin saldırıya gereken ceza verilmelidir. " denildi.