Ankara Barosu'ndan Sivas Katliamı sanığının cezasının kaldırılmasına tepki: ‘Dede’ olarak hitap ettiğimiz insanlarının hiçbirinin elinde benzin kokusu yok

Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas Katliamı sanıklarından ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Ahmet Turan'ın cezasının kaldırmasına tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, "Sivas’ta yaşananlar daha dün gibi aklımızda, yüreklerimizde ve vicdanlarımızdadır. Affetmediğimiz gibi unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve bizim ‘dede’ olarak hitap ettiğimiz insanlarının hiçbirinin elinde benzin kokusu olmadığını gururla tüm kamuoyuna arz ederiz" denildi.

Yazılı açıklamada, "Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’ne yapılan saldırıda yazar, şair, sanatçı ve birçok aydının bulunduğu 35 insan hunharca el birliğiyle katledildi. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen tavizsiz bir devlet politikasıyla adalet alenen tecelli ettirilmiyor. Dahası, katliamın faillerinden Ahmet Turan’ın cezası Cumhurbaşkanı tarafından affediliyor kısıtlanması gereken özgürlüğü, ulusal bir gösteriyle gözlerimizin önünde kendisine bahşediliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

Cezaevlerinde çok sayıda ağır hasta tutuklu ve hükümlü varken özellikle Sivas Katliamı hükümlüsünün affedilmesi, kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu ortaya koymaktadır. İnsan yakan bir caninin yanında taraf alan her siyasetin insanlığın da karşısında pozisyon olduğunu hatırlatırız.

Ne olmuştu?

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı