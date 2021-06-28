Ankara Barosu, müzik yasağının iptali için Danıştay'da dava açtı

Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kusura bakmasınlar, kimsenin kimseyi gece rahatsız etmeye hakkında yok" sözleriyle duyurduğu müzik saati kısıtlamasının iptali için Danıştay'da dava açtı. Barodan yapılan açıklamada "genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı" belirtildi.

Ankara Barosu Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı’nın saat 24:00’den sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır” denildi.

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