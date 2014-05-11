Ankara Barosu: Hukuka ve demokrasiye tahammülsüzlük

Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, Danıştay'ın 146. Kuruluş Yıldönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşması sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepkisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sayın Başbakan'ın Yargı Yılı açış konuşmasından sonra Sayın Barolar Birliği Başkanı'na göstermiş olduğu tepki de hatırlanacak olursa burada esas olan demokrasiye tahammülsüzlüktür” denildi.

İşte Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy’un o basın açıklaması:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Danıştay'ın 146. Kuruluş Yıldönümü ve "İdari Yargı Günü"nde; halen üzerinde çalışılan Avukatlık Yasası başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin önemli konuları baştan sona yapıcı bir üslupla dile getirerek çözüme yönelik işbirliğinin önemini de vurgulayan bir konuşma yapmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı; üstlendikleri toplumsal sorumluluk gereği, hukukun üstünlüğüne sahip çıkarken insan hak ve özgürlüklerini de korumak gibi ulvi bir görevin de gereklerini yerine getirmek durumundadır. Bu çerçevede; toplumun çeşitli kesimlerine mensup yurttaşlarımızın mağduriyetlerini dile getirirken Van depremzedelerinin yaşadıkları dramdan da söz etmesi siyasi değil sorumluluk sahibi, duyarlı ve bilinçli bir yaklaşımdır.

Bu toplantılar aynı zamanda, hukukçuları da doğrudan ilgilendiren ülke gündemi çerçevesinde, yargının yapısal ve uygulamadaki sorunları ile ilgili görüşlerin de dile getirildiği toplantılardır. Sayın Başbakan'ın Yargı Yılı açış konuşmasından sonra Sayın Barolar Birliği Başkanı'na göstermiş olduğu tepki de hatırlanacak olursa burada esas olan demokrasiye tahammülsüzlüktür.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve çok sayıda yargı mensubunun olduğu bir ortamda, Sayın Başbakan'ın bireysel çıkış niteliğindeki müdahalesini devlet geleneği içinde üzüntüyle karşıladığımızı da ifade ediyoruz.

Yargı temsilcilerinin yılda iki kez kendini ifade etme olanağı bulduğu bu toplantılarda, siyasi iktidarın sorunları dinleyip gereğini yapmak yerine tahammülsüzlük gösterip reddetme yolunu seçmesi çözümsüzlüğün başlangıcıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda; birlik beraberliğe, müzakereye ve birbirini önce dinlemeye sonra anlamaya çalışmadıkça sorunların çözülemeyeceği de ortadadır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'nun tüm konuşma içeriği barolar ve avukatlar başta olmak üzere hâkim, savcı, yargı çalışanı ve vatandaşları, yani tüm toplumu ilgilendiren sorunlara ilişkindir. Söylenilen her sözün altına Ankara Barosu olarak biz de imzamızı atıyoruz.”