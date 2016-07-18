Ankara Barosu, darbe girişimiyle ilgili Kriz ve Koordinasyon Merkezi kurdu

Ankara Barosu Başkanlığı, bastırılan darbe girişiminin ardından başlayan hukuki süreci koordine etmek için Kriz ve Koordinasyon Merkezi kurdu. Kriz ve Koordinasyon Merkezi, dün saat 14:00 itibariyle göreve başladı.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’ın başkanlığındaki Merkez’de, Yönetim Kurulu üyeleri Cemalettin Gürler, Ahmet Erdem Ekmekçi, Nihan Eken, CMK Merkezi, Adli Yardım Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi’nin divan üyeleri ile bu merkezlerde görevli avukatlar görev alıyor. Vatandaşlar Kriz ve Koordinasyon Merkezi’ne 312 416 72 00 numaralı telefonundan ulaşabilecekleri bildirildi.

Hakan Canduran, bastırılan darbe girişiminin ardından gözaltına alınan şüpheliler için CMK gereğince yapılacak zorunlu müdafi atamaları ve ifade alma işlemlerini koordine edebilmek amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’yla görüştü.

Yaşamını yitirenlerin Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerine, Ankara Barosu’nca görevlendirilen avukatlar katılıyor.

Darbe girişiminin ardından Ankara Batı Adliyesi, Gölbaşı Adliyesi ve Polatlı Adliyesi’nden gelen avukat başvurularının tamamı karşılandı.

Ankara Batı Adliyesi’nde sorgulanan 100 şüpheli için 20 avukat, Gölbaşı Adliyesi’nde sorgulanan 41 şüpheli için 7 avukat ve Polatlı Adliyesi’nde sorgulanan 98 şüpheli için 11 avukat atandı.

Ankara’da şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden sadece 155’i için avukat talep edildi. Ankara’da sorgulanan 155 şüpheli için 16 avukat atandı.

Kriz ve Koordinasyon Merkezi, şüpheliler için atanan zorunlu müdafilere bir CMK Merkezi Divan Üyesi, bir de Avukat Hakları Merkezi Divan Üyesi eşlik edecek.

CMK Merkezi tarafından atanan avukatlar, ifadelerin alınacağı yerlere, belirlenecek bir merkezden toplu olarak ulaştırılacak.

Kriz ve Koordinasyon Merkezi, Ankara dışından gelecek avukat taleplerine ve kayıp başvurularını da yanıt verecek.

Kriz ve Koordinasyon Merkezi, bastırılan darbe girişimiyle ilgili hukuki sürece ilişkin durum tespiti yapacak ve ulaştığı tüm bilgileri meslektaşlarına düzenli olarak ayrıntılı şekilde duyuracak.