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Ankara Barosu Başkanı'ndan ikinci baro açıklaması: Baskı, aba altından sopa göstermeye kadar dönüşmüş vaziyette

08 Ekim 2020 08:11

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs gerekçe gösterilerek baroların genel kurullarının 2 ay ertelenmesinin ardından Ankara’da henüz kurulamayan yeni baronun bir an önce kurulması için yoğun baskı uygulandığı ileri sürüldü. Yeni baroya üye olmak için gerekli dilekçenin dahi kamu avukatlarına verildiğini belirten Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçiminde oy kullanacak delege sayısında kendi istedikleri görüşe bir avantaj yaratmak açısından özellikle Ankara’da ikinci bir baronun kurulmasını sağlamaya çalışıyorlar. Son 2 gündür kamu avukatlarına yapılan baskı, bu durumun göstergesidir. Bu baskı aba altından sopa göstermeye kadar dönüşmüş vaziyette” dedi. 

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