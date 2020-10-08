Ankara Barosu Başkanı'ndan ikinci baro açıklaması: Baskı, aba altından sopa göstermeye kadar dönüşmüş vaziyette

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan Sağkan, baroların genel kurulunun siyasi gerekçelerle ertelendiğini belirterek şunları söyledi: “Siyasi partilerin kongrelerine, sendikalara ya da diğer sivil toplum örgütlerine yasak gelmediği, propaganda faaliyetlerinin siyasi partilerce devam ettirildiği bir süreçte, barolara gelen yasağın sebebinin pandemi değil, siyasi gerekçe olduğunu izah etmiştik. TBB seçiminde oy kullanacak delege sayısında kendi istedikleri görüşe bir avantaj yaratmak açısından özellikle Ankara’da ikinci bir baronun kurulması sağlamaya çalışıyorlar.”

Şanlıurfa'da baro başkanı ve 26 avukata soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’in de aralarında bulunduğu 26 avukat hakkında “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”ten soruşturma başlattı. Baronun, 7 Temmuz’da baroların yapısını değiştiren ve ‘çoklu baro’ sistemini getiren kanun değişikliğine karşı yaptığı oturma eylemi soruşturmaya gerekçe yapıldı. Öncel “Gider yine savunmayı savunuruz” dedi.

Ankara Barosu, ikinci baro kurulması için kurum avukatlarına baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Bilgi Edinme Yasası kapsamında tüm bakanlıklara başvurdu. 2 No’lu baro için bakanlıklarda çalışan kamu avukatlarına telkinde bulunup bulunulmadığı konusunda baronun bilgilendirilmesi talep edildi.